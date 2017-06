Drentse politici: N34 moet snel veiliger worden

ASSEN - De N34 verdubbelen gaat lang duren, maar er moet wel snel iets aan de veiligheid van de weg tussen Emmen en Groningen gebeuren. Daarover zijn verschillende Drentse politici het eens.

Afgelopen week vonden er twee dodelijke ongelukken op de tweebaansweg plaats. Donderdag overleed een motorrijder uit Emmen , gisteren een automobilist uit Eext Al jaren klinkt de roep om de weg te verdubbelen tot een vierbaansweg. Daarover zijn de meningen in de Drentse politiek verdeeld. Maar politici willen wel dat de weg zo snel mogelijk veiliger wordt voor het verkeer, zo geven zij in het Radio Drenthe programma Cassata aan."Verdubbelen duurt vier tot zes jaar", weet Ko Vester (SP). Hij zou graag zien dat er stappen worden ondernomen hiertoe. Maar eerst moeten er volgens hem maatregelen worden getroffen. "Op deze weg wordt hard gereden. Zet er maar flitspalen neer die bekeuren. Dat remt enorm af. En controleer ook op het inhaalverbod, want inhalen is er levensgevaarlijk!"De PvdA wil nog niet direct overgaan tot verdubbelen. "Twee doden in zo'n korte tijd is verschrikkelijk", zegt Statenlid Ralph du Long. "Voor de zomer krijgen we een rapport over deze weg. Dat wil ik eerst afwachten. We moeten kijken wat er aan de hand is. En dan moeten we iets aan het rijgedrag doen."De PVV is een duidelijk voorstander van verdubbeling van de N34. "Dat gaat jaren duren voordat het zover is. Tot die tijd moeten we maatregelen nemen om de veiligheid te verhogen", vindt Harry Bronts.Hij krijgt steun van Sterk Lokaal. Aimee van der Ham: "Wij zijn ook voor verdubbeling. Tot die tijd moeten we het veiliger maken, bijvoorbeeld door een betonnen middenafscheiding. En misschien is het ook mogelijk om op bepaalde plekken een passeerstrook te realiseren."De provincie Drenthe doet op dit moment onderzoek naar hoe de N34 veiliger kan worden gemaakt. Dit onderzoek moet voor het zomerreces klaar zijn.