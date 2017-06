Brandweer moet bermbrand blussen bij Roden

De brandweer wist de brand eenvoudig te blussen (Foto: Persbureau Meter)

RODEN - Een stuk berm langs de Roderweg tussen Roden en Peize is aan het eind van de middag gaan branden.

Met een ferme straal water kon de brandweer het vuur blussen.



Afgelopen nacht moesten brandweerlieden ook al op dezelfde plek in actie komen. Toen was er mogelijk sprake van brandstichting. De brandweer gaat er vanuit dat het vuur door de wind weer is opgelaaid.