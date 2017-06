Grote archeologie tentoonstelling over Iran volgend jaar in Drents Museum

ASSEN - Het Drents Museum gaat volgend jaar een grote archeologietentoonstelling over Iran houden.

"We zijn er al heel ver mee", zegt de nieuwe directeur van het Drents Museum Harry Tupan. "Het wordt een soort historisch overzicht van de archeologie in Iran, het vroegere Perzië. Deze expositie wordt een mooie manier om een andere kant van een samenleving te laten zien."De archeologische expositie wordt de opvolger van The American Dream. Deze expositie houdt het museum in Assen samen met de Kunsthalle in Emden.Tupan wil in de komende jaren grote exposities naar het Drents Museum blijven trekken. "Daarnaast willen we ook het Drentse verhaal gaan vertellen. Niet vanuit het perspectief van de Drent, maar uit het Nederlandse perspectief", legt de directeur uit. "Wij hebben bijvoorbeeld de oudste bewoning van Nederland. De eerste Nederlanders komen hier vandaan. Aan dit project werken we nu hard en dat moet er in 2020 klaar zijn.