DSZ'16 zwaait na één seizoen af met promotie

VOETBAL - DSZ'16 heeft het eerste en enige jaar in haar clubbestaan bekroond met promotie naar de vierde klasse. De zaterdagvijfdeklasser won, net als de heenwedstrijd in Friesland, met 2-0 van GSVV uit Gerkesklooster.

Al na anderhalve minuut kopte Allard van Weringh, die ook voorzitter van DSZ'16, de 1-0 binnen. Halverwege de tweede helft besliste aanvoerder Robbin Markus de wedstrijd met een droog schot vanaf zo'n elf meter.Het was voor DSZ'16 de laatste wedstrijd in de korte clubgeschiedenis. Volgend seizoen maken alle spelers van de club de overstap naar de nieuwe fusieclub FC Zuidlaren.De promotie werd uitbundig gevierd na afloop, maar had toch zeker ook een aparte bijsmaak. Want wat als het bestuur van de vorige fusieclub ZFC Zuidlaren anderhalf jaar geleden niet had besloten de zaterdagafdeling de nek om te draaien. "Tja, dan hadden we misschien nu wel in de eerste klasse gespeeld", aldus Van Weringh. "Maar toch zeker in de tweede klasse. Maar goed, dat ligt achter ons. Met het nieuwe bestuur gaat het allemaal prima. De verstandhouding is goed en wij gaan volgend jaar proberen weer bovenin mee te draaien. Op termijn hopen we weer op 2e klasseniveau te spelen."