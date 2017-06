Vliegende afscheidsgroet in Eelde voor Noorse oorlogsheld

EELDE - Twee historische vliegtuigen brachten gisteravond een eregroet boven een boerderij in Eelde.

Het vliegtuig kwam bijna op mijn opa terecht Chris Hartlief

De Noorse piloten van de twee toestellen stonden zo even stil bij de dood van de Noorse gevechtspiloot Rolf Arne Berg in de Tweede Wereldoorlog. Hij stortte op 3 februari 1945 neer op een boerderij aan de Drift in Eelde en kwam daarbij om het leven.De twee toestellen van de Noorse Spitfire Foundation vlogen in de zogeheten missing-man formatie. Hierbij verlaat een van de toestellen de formatie als symbool voor de gesneuvelde piloot.Een van de twee vliegtuigen is een Spitfire met de kleuren van de Noorse vlag op de staart en vleugels. De toestellen worden vanaf de grond bekeken door Chris Hartlief: "Wat een mooi geluid maken die oude vliegtuigen toch." Hartlief woont in de boerderij waar de Spitfire van Berg op neerstortte.Hartlief is de kleinzoon van de toenmalige bewoners. Hij kan zich de verhalen van zijn opa en oma nog goed herinneren: "In de schuur stonden de koeien en paarden. Mijn opa wilde net de stal binnengaan toen dat vliegtuig uit de lucht kwam vallen. Als hij iets eerder was geweest en de stal wel was binnengegaan, had hij het vrijwel zeker niet overleefd."Het toestel van Rolf Arne Berg, een Spitfire , werd neergeschoten door Duitse luchtafweer tijdens een aanval op vliegveld Eelde. De 27-jarige Berg was commandant van de twee Noorse squadrons bij de Britse Royal Airforce en was volgens zijn collega's de beste Noorse piloot in de Tweede Wereldoorlog.De Noorse piloten zijn in Nederland vanwege de Oostwold Airshow die vandaag en morgen wordt gehouden. De bijzondere kleuren op een van de Noorse toestellen zijn ter ere van oorlogsheld Berg. "Het zijn de kleuren die hij korte tijd op zijn toestel had", zegt piloot Lars Ness. "Het was zijn bedoeling om alle Noorse vliegtuigen met die kleuren uit te dossen. De Britten zagen daar niets in, omdat de toestellen door die vreemde kleuren makkelijk verward konden worden met Duitse vliegtuigen."