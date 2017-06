Vijf gewonden bij verkeersongelukken in de provincie

VALTHERMOND - Bij verkeersongelukken in onze provincie zijn gisteravond laat en afgelopen nacht in totaal vijf mensen gewond geraakt.

In Valthermond ging het mis op het Zuiderdiep. Een man van 24 uit Emmen botste op een andere auto, toen hij vanaf een uitrit bij een huis de weg wilde oprijden. De Emmenaar raakte zwaargewond en is door de brandweer uit zijn auto bevrijd.In de andere auto zaten een vrouw (21) en haar broer (16) uit Ter Apel. Zij raakten gewond, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.Drie ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk om assistentie te verlenen. Vanwege de ernst van het ongeluk, werd ook een traumahelikopter opgeroepen.In Assen kwamen op de A28 twee auto's met elkaar in botsing. Dat gebeurde rond kwart over twee bij de afslag Assen-Noord. Een van de auto's belandde na de aanrijding op de kop op de snelweg. De bestuurder van die wagen raakte gewond. De snelweg was korte tijd afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden.In Emmen botsten twee auto's op een kruising bij de Phileas Foggstraat. Vermoedelijke oorzaak is een voorrangsfout. Een van de bestuurders raakte gewond en moest naar het ziekenhuis.