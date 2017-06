Brand verwoest boerderij in Meppel

Toen de brandweer aankwam, was het pand al niet meer te redden (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - In Meppel is afgelopen nacht een leegstaande boerderij afgebrand.

Het vuur in het pand aan de Steenwijkerstraatweg brak rond vier uur uit. Toen de brandweer aankwam, stond de boerderij al volledig in brand. Bij de brand kwam asbest vrij. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.



De boerderij verkeerde al jarenlang in vervallen staat. Het pand is in bezit van een projectontwikkelaar. Die had de boerderij aangekocht in verband met de ontwikkeling van woningbouw in de wijk Nieuwveense Landen. Dat plan ging uiteindelijk niet door.