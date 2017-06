Brand verwoest woonboerderij in Meppel

Toen de brandweer aankwam, was het pand al niet meer te redden (foto: Persbureau Meter)

MEPPEL - In Meppel is afgelopen nacht een leegstaande woonboerderij afgebrand.

Het vuur in het pand aan de Steenwijkerstraat brak rond vier uur uit. Toen de brandweer aankwam, stond de woonboerderij al volledig in brand. Het pand was niet meer te redden. Bij de brand is asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.