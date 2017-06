Dronken man aangehouden na dutje in de berm

De dronkelap is meegenomen naar het politiebureau (foto: pixabay.com)

ASSEN - In Assen heeft de politie afgelopen nacht een dronken man aangehouden.

Hij lag te slapen in een berm langs de Industrieweg. Toen agenten hem vroegen te vertrekken, wilde hij dat niet. Volgens de politie werd de man 'lastig' en wilde hij niet meewerken.



Hij is meegenomen naar het politiebureau en kan zijn roes in de cel uitslapen. Later vandaag gaan agenten hem verhoren.