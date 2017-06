Live: De Roparun in Sleen

Volg de verrichtingen van de deelnemers in Sleen live bij RTV Drenthe (foto: ANP/Marco de Swart)

SLEEN - Dit weekend wordt de Roparun gehouden. Dat is een estafettetocht waarbij hardlopers van Hamburg naar Rotterdam of van Parijs naar Rotterdam lopen.

De stichting Roparun wil met het evenement geld ophalen voor de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Afgelopen jaren kwam dat geld onder meer terecht bij de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen. Dit jaar doen twee teams uit Drenthe mee: de DrentheRunners en de Turfrunners.De RopaRun gaat ook door onze provincie. Er zijn drie doorkomstplaatsen: Dalen, Coevorden en Sleen. In die laatste plaats staan de camera's van RTV Drenthe. De doorkomst van de deelnemers kunt u hieronder de komende uren live volgen.Meer informatie over de Roparun vindt u op deze website