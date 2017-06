Bermplanten worden steeds zeldzamer

ASSEN - Verschillende soorten bermplanten in onze provincie worden steeds zeldzamer.

Dat zegt Edwin Dijkhuis van Floron in het TV Drenthe-programma Roeg . Floron is een natuurorganisatie die zich inzet voor het behoud van wilde planten."Wij krijgen vanuit onze achterban bij Floron signalen dat vooral soorten van voedselarme plekken verdwijnen uit het buitengebied", zegt Dijkhuis.Om uit te zoeken hoe erg de achteruitgang is, hebben Floron en de Vlinderstichting het projectin het leven geroepen. Ze hebben een systeem bedacht waarbij iedereen met een beetje plantenkennis kan vastleggen hoe een berm er bij ligt."We hebben een zoekkaart gemaakt. Daar staat een aantal planten op waar we in geïnteresseerd zijn. Mensen kijken om zich heen en schrijven op welke bloeiende planten ze zien in een straal van een meter", vertelt Dijkhuis. Mensen herhalen dat tien keer, steeds een stukje verderop.Bermen en de verschillende planten die er groeien, zijn belangrijk voor dieren, zoals vlinders. De achteruitgang van de bermen zie je terug in de vlinderstand. Zo is een typische boerenlandvlinder als de argusvlinder in twintig jaar tijd vrijwel verdwenen uit onze provincie. Bijkomend probleem is dat er sinds begin dit jaar een nieuwe natuurwet is en die valt niet goed uit voor bermen.Dijkhuis: "Als je kijkt hoe dat uitwerkt in de praktijk, dan zie je dat bermen min of meer vogelvrij zijn. Daar komen bijna geen beschermde soorten meer voor en dat betekent dat een groenbeheerder er ook geen rekening mee hoeft te houden."Mensen die meer informatie willen over het project, kunnen terecht op de website van de Vlinderstichting