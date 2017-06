Ondernemend: 'Chocola heeft gewoon iets'

COEVORDEN - Je zou er zo aan voorbij rijden, maar ergens langs het spoor in Coevorden, in een oud kantoor van een spoorwegmaatschappij, zit chocolatier Erik Mik met zijn bedrijf.

"We werken hier met het lekkerste en mooiste product ter wereld", aldus Mik in het TV Drenthe-programma Ondernemend . Jarenlang is hij al chocolatier, want voor hem is er geen mooier materiaal dan chocolade. Zijn bedrijf Home Made Chocolate maakt handgemaakte chocolade en levert vooral aan bedrijven.Nu maakt Mik alleen nog chocolade, maar dat was niet altijd zo. Hij is ooit kok geweest in de wat luxere restaurants en heeft ook nog een eigen banketzaak gehad, maar vond chocolade toch leuker. "Ik ben hier zo ingerold, omdat ik chocola eigenlijk het mooiste product vond om mee te werken. Ik heb ook altijd wel banket gemaakt en dat is ook een heel mooi product, maar ik ben hier in verder gegaan", vertelt Mik.In de zomer werken er naast Mik nog drie andere medewerkers, maar aan het eind van de zomer verandert dat. "In de winter verdriedubbelt de omzet. Nu maken we ongeveer twee- tot drieduizend bakjes per week. Straks loopt het op naar tussen de tien- en vijftienduizend eenheden per week", vertelt Mik. "Chocola is echt een seizoensproduct. Het begint vanaf september tot aan moederdag. Daarna wordt het een stuk minder."Mik en medewerkers kunnen zo'n beetje alles van chocola maken wat iemand zich kan bedenken. "We werken voornamelijk in opdracht van bedrijven", vertelt de chocolatier. "Voor de gemeente Coevorden hebben we kasteeltjes bedacht, voor een manege hoefijzers en voor diverse aspergebedrijven chocolade-asperges."Een aantal jaren geleden leverde hij vooral lokaal en regionaal, maar inmiddels zitten Miks klanten door heel Nederland.