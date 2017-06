Zanger Jannes houdt fanclubdag in De Bonte Wever

ASSEN - Fans van volkszanger Jannes uit Noordscheschut verzamelen zich vandaag bij De Bonte Wever in Assen. Daar wordt de jaarlijkse fanclubdag van Jannes gehouden.

"Ik heb er heel veel zin in en ik hoop jullie ook. De deuren gaan open om 13.00 uur en we beginnen met het programma om 14.00 uur. Hopelijk zie ik jullie vanmiddag", zo laat Jannes aan zijn fans weten op Facebook Afgelopen vrijdag kwam de nieuwe cd van de Drentse volkszanger uit. Tijdens de fanclubdag presenteert hij het nieuwe album officieel aan zijn fans. Jannes heeft al veel reacties gehad op het album, zo schrijft hij op Facebook."Bedankt voor alle lieve, mooie en hartverwarmende berichten de afgelopen dagen aangaande mijn nieuwe album. Het is zo fijn om te lezen dat ik jullie blij maak met mijn muziek. Nogmaals, dank jullie wel."RTV Drenthe is vanmiddag bij de fanclubdag in De Bonte Wever. Een verslag daarvan is vanmiddag vanaf 17.00 uur te zien in het nieuwsprogramma Drenthe Nu op TV Drenthe.