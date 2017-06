Tientallen jongeren strijden om plekje als e-voetballer bij FC Emmen

VOETBAL - Trillende vingers en geconcentreerde blikken in de Jens Vesting. Zo'n zestig jongeren streden om een plekje als e-voetballer bij FC Emmen.

Een e-voetballer is iemand die in competitieverband computerspellen speelt. FC Emmen hoopt met de zoektocht naar de beste digitale voetballer van Drenthe een nieuwe, jonge doelgroep aan te spreken.Deze week zijn er drie voorrondes met in totaal ruim 200 deelnemers. De eerste voorronde was gisteravond. De 24 besten maken volgende week zondag in de finale uit wie de e-sporter van FC Emmen gaat worden.Verslaggever Jeroen Kelderman was bij de eerste voorronde in de Jens Vesting:"Uiteindelijk zal niet alleen de beste gamer onze e-sporter worden. Er hoort ook een stukje gedrag bij, omdat hij wel onze club moet vertegenwoordigen", zei Marc Timmer van FC Emmen tijdens de eerste voorronde.