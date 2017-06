Tientallen autobanden gedumpt in bossen bij Odoorn

ODOORN - Onbekenden hebben afgelopen week in de bossen bij Odoorn een grote hoeveelheid autobanden gedumpt.

Tijdens een fietstocht in de buurt van Poolshoogte kwam Geert van Wijk uit Zuidlaren de banden tegen. "We waren een rondje aan het fietsen. En eigenlijk was een mooie dag in één keer naar de filistijnen", aldus Van Wijk.Van Wijk heeft melding gemaakt van de stapel gedumpte banden bij Staatsbosbeheer. Hij ergert zich groen en geel aan afval dat wordt gedumpt in de natuur. "Ook in het gebied waar ik woon, bij de Drentsche Aa, kom ik met enige regelmaat rotzooi tegen."Half mei werden nog 150 zakken met hennepafval gedumpt bij Deurze en in april dumpten onbekenden bij Tynaarlo ook nog een grote hoeveelheid afval