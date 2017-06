Emmerdennen moeten een must worden voor iedere handboogschutter

EMMEN - De Emmerdennen zijn dit weekend het toneel van de vierde handboogschietwedstrijd Dutch Open IFAA.

"Het is geweldig om te doen. Voor mij is het de eerste keer, dus het is wel erg lastig. Ik doe vooral veel ervaring op", zegt deelnemer Jack Strijbos. De deelnemers komen uit binnen- en buitenland.Momenteel zijn er gesprekken over een EK handboogschieten in 2019 in Nederland. Misschien wel in Emmen. " Het is wel makkelijk als je op een kwartiertje afstand rijden mee kunt doen aan zo'n groot evenement", zegt Dutch Open IFAA-organisator Petra Jager.Maar een EK handboogschieten in Emmen is niet het belangrijkste doel. "Onze droom is een parcours vol met mensen die perse naar ons toe willen komen, anders is hun schietseizoen niet compleet. Ik hoop zelfs op wachtlijsten", aldus Jager.