Fans Jannes genieten van nieuw album tijdens fanclubdag

ASSEN - Foto's, handtekeningen, misschien zelfs een kusje. Honderden fans van Jannes hebben vanmiddag in Assen genoten van de jaarlijkse fanclubdag van hun favoriete zanger.

Ik wordt gedragen door mijn fans Jannes

Vrijdag presenteerde de volkszanger uit Noordscheschut zijn nieuwe album. Tijdens de fanclubdag kwamen verschillende nieuwe nummers voorbij, maar ook de oude deden het nog prima."De sfeer is fantastisch. Nog meer mensen dan vorig jaar. Je ziet zoveel gelukkige mensen die blij zijn, die dit als een hele speciale dag zien. En dat doe ik zelf ook", vertelt Jannes.Zijn grote schare volgers zijn ontzettend belangrijk en hij heeft dan ook heel veel aan zijn fans te danken. "Ja, alles. Alles. Dankzij de fans heb ik elk jaar trouw een album kunnen maken. Dankzij de fans kan ik optreden", weet de zanger. Zijn nieuwe album is in zekere mate een ode aan zijn fans. "De titel zegt al genoeg denk ik: 'Gevoel van samen zijn'. Bewust die keus, want het gevoel van samenzijn is toch wel wat ik die afgelopen 15 jaar heb gevoeld."En veel fans waren er. Vanuit heel Nederland kwamen honderden mensen om hun idool te ontmoeten. Jannes blijft naar eigen zeggen net zo lang dat hij ze allemaal even heeft kunnen zien en spreken. Maar de fans hebben ook nog een boodschap voor Jannes. "Dat hij nog lang door moet gaan, op dezelfde manier zoals hij het nu doet", vertelt een man. Een jongetje van negen jaar is het met hem eens: "Dat hij elk jaar door moet gaan."De fans hoeven zich daar volgens de zanger geen zorgen om te maken, want het afsluitende motto van Jannes tijdens de fandag is: "Lekker doorgaan, want dit is voor mij gewoon het mooiste vak wat er is."