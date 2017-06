De Vries en Berga winnen nationale titels op de puntenkoers

SKEELEREN - Elma de Vries heeft vanmiddag tijdens het NK skeeleren haar derde nationale titel van het weekend gewonnen. De 34-jarige Meppelse was de beste op de puntenkoers.

In een spannend gevecht met Bianca Roosenboom wist De Vries iets meer punten te veroveren. Manon Kammingga eindigde als derde.Het NK skeeleren in Wolvega gaat de geschiedenis als het toernooi van de Vries. Naast de nationale titel op de puntenkoers wist de Meppelse ook beslag te leggen op de titels bij de 15 kilometer afvalkoers en de punten/afvalkoers over 10 kilometer.Bij de heren was de puntenkoers een prooi voor Ingmar Berga. Ploeggenoot Crispijn Ariëns, die zaterdag op de piste in Heerenveen de punten-afvalkoers naar zijn hand zette, moest nu genoegen nemen met het zilver. Luc ter Haar reed naar het brons.