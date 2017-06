Verwaarloosde honden Assen bekend bij wooncorporatie: 'Wij konden weinig doen'

ASSEN - De Assenaar, bij wie gistermiddag 22 verwaarloosde pitbullachtige honden in beslag zijn genomen, was bekend bij Actium. Maar de wooncorporatie kon er weinig tegen ondernemen, zegt een woordvoerder.

Accuut ingrijpen is voor ons onmogelijk Marcel van Halteren

"Wij hebben geen bevoegdheid om iets tegen het slecht onderhouden of mishandelen van dieren te doen", zegt woordvoerder Marcel van Halteren van Actium. "Dat is een taak van de Dierenbescherming en van de politie. Maar we zijn blij dat er is ingegrepen. Zowel in het belang van de mensen in de buurt als in het belang van de honden."Een buurtbewoner van de wijk Pittelo ontdekte gisteren een dode hond in de tuin van de Assenaar, nadat hij werd gealarmeerd door veel geblaf. Een groep van zes tot acht andere honden beten op het dode dier in. Na een melding bij de politie kwam de gemeente Assen in actie. In de woning ontdekten zij elf verwaarloosde honden en elf pups. Alle honden zijn in beslag genomen en op een geheim adres ondergebracht.Op de Facebookpagina van RTV Drenthe werd vervolgens door buurtbewoners geklaagd dat Actium nooit iets met hun klachten is gedaan. "Het probleem in de wijk Pittelo was inderdaad bij ons bekend. Wij hebben meerdere klachten van buurtbewoners over overlast op dit adres gehad. Daar hebben wij ook verschillende keren contact over gehad met de bewoner. Wij hebben de honden ook gezien en hiervan melding gedaan bij de politie", zegt Van Halteren. Maar zelf actie ondernemen is niet eenvoudig voor een wooncorporatie."Vrijdag hebben we hierover nog contact gehad met buurtbewoners en de politie", kijkt Van Halteren terug. "Als verhuurder konden wij op dit moment niets meer doen. Acuut ingrijpen is voor ons onmogelijk. Wij moeten eerst een uitgebreid dossier opbouwen rondom overlast, om vervolgens naar de rechter te stappen om het huurcontract te ontbinden. Juridisch duurt dat erg lang." Aan dat dossier werd wel gewerkt door Actium.Hoewel de honden inmiddels een nieuw adres hebben, blijft Actium het probleemadres in Pittelo in de gaten houden.