Zweefvlieger kan vliegveld Hoogeveen niet bereiken en landt in weiland Nijensleek

Het zweefvliegtuig wordt na de landing in een kar gestopt (Foto: Johan Bergsma)

NIJENSLEEK - Een zweefvliegtuig heeft een noodlanding gemaakt in een weiland bij Nijensleek. De piloot was onderweg naar vliegveld Hoogeveen, maar kon het vliegtuig niet meer in de lucht houden.

Boer Johan Bergsma uit Nijensleek kreeg vanmiddag een bijzonder telefoontje. "Ik was onderweg naar huis nadat ik een dagje uit was. De buurman belde dat een zweefvliegtuig op een stuk land van mij was geland."



Oefenvlucht

De zweefvliegers waren voor een oefenvlucht vanuit Hoogeveen opgestegen en naar Wolvega gevlogen. Via Zwolle zouden ze teruggaan naar Hoogeveen, vertelden ze aan Bergsma. "Maar ze konden geen thermiek meer vinden", aldus de landbouwer. "Daarom zochten ze een stuk land om te landen."



'Het was net meccano'

Het stuk 800 meter lange stuk land van Bergsma was daarvoor geschikt. "De piloot heeft het vliegtuig rustig aan de grond kunnen zetten. Toen ik arriveerde hebben ze het toestel uit elkaar gehaald en in een aanhanger geladen. Het was net meccano."



Het was al de tweede keer in korte tijd dat de landbouwer uit Nijensleek werd verrast door een piloot. Een maand geleden landde een traumahelikopter op hetzelfde perceel. Bergsma met een lach: "Dit heb ik liever."