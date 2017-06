Zestien aanmeldingen voor tussenjaar op Hondsrug College

EMMEN - Er hebben zich zestien leerlingen aangemeld voor het extra tussenjaar bij het Hondsrug College in Emmen. De kinderen kregen een VWO-advies, zijn uitgeleerd op de basisschool maar emotioneel nog niet toe aan de brugklas.

Het Hondsrug College is tevreden over de belangstelling voor het nieuwe extra leerjaar voor kinderen die uitgeleerd zijn op de basisschool maar nog niet toe zijn aan de middelbare school. Na de zomervakantie start het tussenjaar, dat de naam Intermezzo draagt. De scholengemeenschap is de tweede school in Nederland die een dergelijk extra jaar aanbiedt.Ben den Hamer, locatieleider Start College, is tevreden over de belangstelling. Toch wil hij nog niet spreken van een succes: "Daar is het veel te vroeg voor. Pas als de belangstelling voor Intermezzo de komende jaren stabiel blijft kunnen we spreken van een succes."Er is in het extra leerjaar veel aandacht voor talen en creatieve ontwikkeling. Ook drama, muziek en sport staan op het rooster. Elke leerling heeft daarnaast dagelijks een uur voor zichzelf met zijn of haar mentor.Een jaar Intermezzo is volgens den Hamer beslist geen vervanging van de brugklas. "We bereiden kinderen voor op het eerste jaar, maar het overlapt elkaar beslist niet. Het komt er op neer dat de leerlingen de tijd krijgen om door te groeien naar de brugklas", legt hij uit. Aan het eind van dit tussenjaar krijgen de leerlingen een advies voor het vervolgtraject. Dat hoeft niet per se op het Hondsrug College gevolgd te worden.