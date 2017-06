Motorrijder (16) gaat ervandoor na ongeluk in Erica

Het kruispunt in Erica waar de motoren botsten (foto: Google Streetview)

ERICA - Bij een botsing tussen twee motoren gistermiddag in Erica is een 28-jarige man uit het Gelderse Vaassen ernstig gewond geraakt. De andere motorrijder, een 16-jarige jongen uit Ten Boer, ging er na het ongeluk vandoor.

De 16-jarige motorrijder kwam uit de Strengdijk en gaf op de kruising met de Noordersloot vermoedelijk geen voorrang aan de motorrijder uit Vaassen. Die kon een aanrijding niet voorkomen en kwam na de botsing in een sloot terecht.



De jongste motorbestuurder ging er na het ongeluk vandoor en liet het slachtoffer en een paar getuigen achter. Hij meldde zich later op het politiebureau en is aangehouden. De jongen had de motor zonder toestemming van een familielid meegenomen.