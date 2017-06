Jeugdtheaterfestival Art of Wonder trekt 5500 bezoekers

ASSEN - Het jeugdtheaterfestival Art of Wonder in Assen heeft afgelopen weekend meer bezoekers getrokken dan verwacht: Ruim 5500 mensen vonden hun weg naar het festival in de Gouverneurstuin.

Het was voor het eerst dat het festival in het centrum van de provinciehoofdstad werd gehouden. De organisatie was in handen van theatergezelschap Garage TDI. Vooraf gaf de organisatie aan dat ze 3500 bezoekers hoopte te trekken. Dat aantal is ruimschoots overschreden.Op allerlei locaties in de stad was er beeldend theater, straattheater, dans en muziek . "We zijn heel tevreden over de eerste keer. Met name zaterdag begon het echt te leven in de stad. We waren op verschillende plekken zichtbaar, en dat merk je ook bij de kassa's", laat Remco van Zandvoort weten. Hij is algemeen directeur bij Garage TDI.Het grote succes heeft gevolgen voor de organisatie van het festival volgend jaar. "We gaan zo snel mogelijk met de gemeente en de provincie om de tafel om te evalueren. Daarna kunnen we het landelijke fonds aanschrijven. We hebben meer financiële middelen voor 2018, en meer tijd voor de organisatie," aldus Van Zandvoort."Sowieso hebben we een aantal prachtige juweeltjes staan als optie voor volgend jaar, die dit jaar niet konden komen." Ook zegt Van Zandvoort dat de organisatie nog meer gaat doen ter promotie: "Nu zijn we alleen in Assen op scholen langsgegaan in de week voor het festival, volgend jaar willen we dit in de hele provincie gaan doen."