Feest in Anderen: dorp bestaat 800 jaar

Wethouder henk Heijerman neemt het jubileumboek in ontvangst (Foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

ANDEREN – Anderen bestaat dit jaar 800 jaar en dat moet gevierd worden. Vandaag begon het dorp aan een week vol met muziek, toneel en vooral gezelligheid.

Een aantal jaar geleden werd een akte uit 1217 ontdekt waarin het dorp Anderen, toen nog Anderne genoemd, werd benoemd. Nu 800 jaar later, vinden de bewoners dat reden voor een feestje.



Age Stiksma en Hans Hilbrands schreven het boek ‘Venster op Anderen’. "In het boek staan dertig verhalen", vertelt Stiksma. "Die verhalen werpen een blik op verhalen uit de geschiedenis van Anderen. Dat begint met de akte uit 1217 en dat eindigt met een vergadering die enige decennia geleden werd gehouden, maar volledig uit de hand liep."



De inwoners van het dorp kwamen vanmiddag allemaal bijeen voor het begin van een feestelijke week. Wethouder Henk Heijerman nam het historische boek in ontvangst. Na dit officiële moment volgde een gezellige dorpslunch.



Het hoogtepunt van feestweek is zaterdag met een grote reünie. Zondag wordt de feestweek afgesloten met een markt in het dorp.

