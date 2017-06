Boerenrockfestival krijgt bluespodium

DROUWENERMOND - Het Boerenrockfestival in Drouwenermond komt dit jaar tegemoet aan de vraag naar andere muziekstijlen. Daarom is er een Bluestent aan het festival toegevoegd.

Naast de vertrouwde boerenrocktent en de sinds vorig jaar toegevoegde piratentent is er dit jaar ook een café met ruimte voor ongeveer 300 personen, met muziekstijlen zoals blues, country en folk punk.De eerste namen voor deze nieuwe tent zijn geboekt; Ralph de Jongh met band, en Circle J. Met Ralph de Jongh en band zet het festival meteen een grote naam binnen de muziekwereld neer.Ook is de camping dit jaar groter. Na overleg met boeren in de omgeving is er meer grond beschikbaar gekomen en is de camping met 400 plaatsen uitgebreid.Het Boerenrockfestival is dit jaar van 17 tot en met 20 augustus.