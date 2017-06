Vanavond de laatste 'Onze Club' van het seizoen

VOETBAL - Voor de meeste verenigingen zit het seizoen er al een tijdje op. Een aantal clubs strijdt dit pinksterweekend in de nacompetitie nog om promotie of tegen degradatie. Op één nacompetitiestrijd na vallen vandaag alle beslissingen.

TV Drenthe toont vanavond, in de laatste Onze Club van dit seizoen, de beelden van die laatste spannende speeldag.De camera's zijn bij de wedstrijden Noordster - Rolder Boys, Dalen - Forward, Noordscheschut - Pelikaan S en DSZ'16 - GSVV.Rolder Boys won vorige week zondag de eerste finalewedstrijd, op eigen veld, met 4-2 van Noordster. De ploeg van trainer Jan Korte kan zich dus een kleine nederlaag permitteren in Oude Pekele om na één seizoen weer terug te keren naar de 1e klasse. Mocht dat onverhoopt niet lukken dan heeft Rolder Boys volgende week zondag nog een extra kans in een beslissingswedstrijd, op neutraal terrein, tegen de verliezer van LAC Frisia - Roden (de eerste wedstrijd eindigde in 3-1 voor de Friezen).Dalen liep dit seizoen net het kampioenschap in de 3e klasse C mis. Asser Boys bleek over de langste adem te beschikken en werd met twee punten voorsprong op Dalen kampioen. Maar via de nacompetitie kan Dalen alsnog de stap omhoog maken. In de eerste ronde werd afgerekend met FC Lewenborg en in de finaleronde moet Dalen een andere club uit Groningen verslaan, namelijk Forward. De studentenvereniging won vorige week zondag de eerste wedstrijd met 1-0 en vanmiddag is in Dalen de return.Vorig seizoen strandde Noordscheschut in het zicht van de haven. In de finale van de nacompetitie verloor de ploeg van trainer André Mulder na strafschoppen van Leeuwarder Zwaluwen. Dit seizoen pakte Noordscheschut de eerste periodetitel en daarna wonnen 'de Schutters' het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De titel kwam er niet, maar via de nacompetitie lukte het wel. Eerst werd afgerekend met uitgerekend Leeuwarder Zwaluwen en in de finaleronde was Noordscheschut twee keer te sterk voor Pelikaan S.DSZ'16 heeft het eerste en enige jaar in haar clubbestaan bekroond met promotie naar de vierde klasse. De zaterdagvijfdeklasser won, net als de heenwedstrijd in Friesland, met 2-0 van GSVV uit Gerkesklooster. Het was voor DSZ'16 de laatste wedstrijd in de korte clubgeschiedenis. Volgend seizoen maken alle spelers van de club de overstap naar de nieuwe fusieclub FC Zuidlaren.De laatste uitzending van Onze Club in dit seizoen begint om 18.35 uur en wordt ieder uur herhaald.