VIDEO: Man gooit brandende jerrycan op auto

Palletbrand mondt uit in autobrand op Erica

ERICA - Bij een café aan de Verlengde Vaart ZZ op Erica is gisteravond een auto in brand gevlogen. Dit gebeurde doordat er een jerrycan met brandbare vloeistof op werd gegooid. Dit is te zien op een video die in handen kwam van RTV Drenthe.

Op de video is te zien hoe een groep jongeren rond een brandende pallet staat. Eén van de jongeren giet met een jerrycan iets op het vuur, waarop een steekvlam ontstaat. Onder luid gejoel gaat de jongen door met het brandje laten oplaaien, tot de jerrycan vlam vat.



In eerste instantie laat hij de brandende jerrycan vallen, maar hij besluit even later het ding op te pakken. Het lijkt er op dat hij probeert het brandende geval in de vaart te gooien, maar op de video is goed te zien hoe hij hem recht op een geparkeerde auto gooit.



De auto vatte meteen vlam en een felle autobrand was het gevolg. De brandweer werd opgeroepen, maar na twee minuten belde de melder terug dat er geen vuur en rook meer te zien zou zijn.



De politie laat weten dat er geen melding bekend is en dat er geen aangifte is binnengekomen van de auto-eigenaar.