VVD en PvdA willen mis-match op arbeidsmarkt aanpakken

In de bouw is juist een overschot aan banen (Foto Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

ASSEN - De VVD en de PvdA in Drenthe willen dat de provincie zich actief gaat bemoeien met 'de dreigende mis-match op de arbeidsmarkt'. Vraag en aanbod sluiten volgens de partijen niet op elkaar aan.

“Aan de ene kant is er steeds meer vraag naar vakmensen in onder meer de techniek en de bouw. En aan de andere kant komen steeds meer MBO-ers blijvend langs de kant te staan. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan", zegt Willemien Meeuwissen, fractievoorzitter van de partij.



Minder werk voor lager opgeleiden

De VVD roept, samen met de PvdA, de provincie op om actie te ondernemen. Meeuwissen: “Er komen steeds minder banen voor lager opgeleiden, want het werk wordt complexer en steeds meer geautomatiseerd. Daarnaast zijn er sectoren met een overschot aan personeel. Zoals ondersteunende en administratieve beroepen. Terwijl we juist in de techniek en in de bouw voortdurend mensen tekort komen.”



Hoewel de VVD vindt dat het het vooral een taak van onderwijs en bedrijfsleven is om het probleem van de niet-aansluitende arbeidsmarkt op te lossen, denkt Meeuwissen dat de provincie wel een aanjagende rol kan vervullen. "Daarom roepen wij, samen met de PvdA, het College op om een plan te maken en te helpen dit probleem aan te pakken.”