Eigenaar uitgebrande auto Erica: We lossen het onderling op

Roy uit Erica woont in een appartement bij de kroeg waar gisteravond een auto in vlammen opging, nadat een jerrycan door de ruiten vloog. "Dat was dus mijn Renault Twingo", vertelt hij aan RTV Drenthe. "Ik wilde me net gaan douchen, toen de eigenaar van het café bij me langs kwam en vertelde dat ik beter even mee naar buiten kon gaan."Roy vertelt dat er een beachparty in het café aan de Verlengde Vaart op Erica was. "Op een gegeven moment werden wat pallets naar buiten gesleept en in brand gestoken. Daarna liep het dus wat uit de hand. De jongen met de brandende jerrycan wilde het ding proberen in het water te gooien, maar dat ging dus niet helemaal goed."De Twingo van Roy is total loss. "We halen er geen politie bij. We lossen het onderling op. Ik had gelukkig geen persoonlijke of dure spullen in m'n auto liggen. Dat ik nu geen auto meer heb, is wel even lastig. Maar ook dat lossen we op."