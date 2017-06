Sanne Bouwmeester pakt de dubbel

Sanne Bouwmeester wint districtstitel van het Noorden (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe) Danny van der Tuuk won in de juniorenwedstrijd (foto: Karin Mulder / RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Het Pinksterweekend zal ze niet snel vergeten. Sanne Bouwmeester (21) uit Westerbork won zaterdag in Harkema de Ronde van de Kerspelen. Vandaag pakte ze daar ook de districtstitel van het Noorden.

In de sprint liet ze Janneke Ensing uit Gieten en de regerend Nederlands kampioene Anouska Koster achter zich.



Kopgroep van acht

Met nog 30 kilometer te gaan ontstond een kopgroep van acht vrouwen met daarbij twee vrouwen van de Noordelijke Wielerverengiing Grongingen: Loes Adegeest en Paulien Koster. En ook De Kannibaal uit Peize was met twee vrouwen vertegenwoordigd: Sanne Bouwmeester en Mariëlle Meijering. Verder zaten ook Fleur Nagengast uit Beilen en Floor Weerink uit Exloo mee van voren. Samen met de profs Janneke Ensing en Anouska Koster mocht het achttal sprinten voor de overwinning.



Junioren

Danny van der Tuuk uit Assen was oppermachtig in de juniorenwedstrijd. De renner van Young Cycling Team VZW won met een voorsprong van drie minuten.

Door: Karin Mulder