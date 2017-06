Werper brandende jerrycan geschrokken: Dit was nooit de bedoeling

ERICA – Jeroen, de werper van een brandende jerrycan tegen een auto in Erica, is zich wild geschrokken. “Ik wilde de jerrycan in het water gooien, maar hij werd te heet aan mijn handen.”

De jeugd van Erica had gisteravond een beachparty in een café aan de Verlengde Vaart op Erica. Na afloop werden er enkele pallets mee naar buiten genomen en in brand gestoken. Dat ging allemaal goed, totdat Jeroen besloot om een brandbare stof uit een jerrycan op het vuur te gooien. Bij de tweede poging zorgden de vlammen ervoor dat de jerrycan ook ging branden.“Daar schrok ik van. Ik wilde vervolgens de brandende jerrycan in het water van het kanaal gooien”, aldus de ongelukkige brandstichter. Terwijl Jeroen met de brandende jerrycan naar het water loopt, voelt hij de hitte aan zijn handen. “Het werd te heet. Ik heb hem geprobeerd in het water te gooien. Maar hij kwam tegen de auto aan.”Door de worp gaat de brandende jerrycan dwars door een raam van de Renault Twingo heen. De auto vat direct vlam. “Dat was natuurlijk nooit de bedoeling”, kijkt Jeroen terug. “We hebben een brandblusser gehaald en het vuur direct geblust.”De zwaar beschadigde auto blijkt van dorpsgenoot Roy te zijn, die boven het café woont. Volgens hem is zijn auto door de brand total loss. Maar er komt geen politie aan te pas.“Ik heb dezelfde avond nog contact met Roy gehad”, vertelt Jeroen. “Het is gewoon enorm balen. Gelukkig kon Roy er later wel om lachen, maar ik niet. We hebben binnenkort nog contact met elkaar en dan zullen we het onderling oplossen. Er zal een nieuwe auto moeten komen.”Jeroen komt zelf goed bij het incident weg. “Ik heb een brandwondje op mijn hand. Maar ik heb hier van geleerd. Bij een volgend vuurtje zal ik niet weer met een jerrycan brandende vloeistof erop gooien.”