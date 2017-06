Opsteker voor vrijwilligers landgoed Mensinge: Ruim 200 bezoekers op Dag van het Kasteel

RODEN - Ruim tweehonderd bezoekers bezochten vanmiddag landgoed Mensinge in Roden. Geïnteresseerden namen een kijkje binnen in de havezate en bezochten de Landskeuken op het terrein.

Dat aantal bezoekers is een opsteker voor de vrijwilligers achter het landgoed, dat de laatste maanden te maken heeft met tegenslagen.Liefhebbers van oude kastelen, grachten en mooie binnenplaatsten konden vandaag in heel Nederland op ruim honderd plekken terecht om een oud slot te bezoeken. Het is voor het tiende jaar dat de Nederlandse Kastelenstichting dit organiseert, met de bedoeling om oud cultureel erfgoed in de schijnwerpers te zetten.Bij landgoed Mensinge denk je misschien niet meteen aan een kasteel, maar vrijwilliger Arjan van de Leur legt uit: "In Drenthe heette dat havezaten, in Groningen borgen. Kenmerk van een kasteel is dat het van steen is en dat er een gracht omheen zit, daar voldoen wij aan." In authentieke kleding lopen vrijwilligers rond om de ruim tweehonderd bezoekers te verwelkomen met een traditioneel kasteelsoepje (een brouwsel van bier en eieren), om ze vervolgens rond te leiden en te vermaken met anekdotes over vroeger.Vorige week maakte het bestuur en de directie bekend dat ze opstappen . Er is al maandenlang rumoer rond Mensinge. Het landgoed kampt met geldtekort, de gemeenteraad geeft minder subsidie en daar kwam dus het vertrek van het bestuur en directie bij."Het was natuurlijk wel een emotioneel moment afgelopen dinsdag toen het bestuur en directie dat vertelden. Maar wij hebben gezegd dat wij als vrijwilligers nu maar één ding kunnen doen: de schouders eronder zetten en vandaag een succes laten worden. Daarna is onze blik op de toekomst gericht", aldus Van de Leur.De komende dagen zijn spannend voor de vrijwilligers. Dinsdag maakt de gemeenteraad een keuze over hoe de toekomst van landgoed Mensinge eruitziet. Van de Leur: "We gaan er vanuit dat het een besluit is dat weloverwogen is."De vrijwilliger ziet de toekomst van het landgoed hoe dan ook positief in: "De havezate als middelpunt van Roden, de Landskeuken als culinair middelpunt van heel Noordenveld en theater Winsinghhof met aantrekkelijke voorstellingen. Dat onder één landgoed moet goed komen." Het is tijd om de tering naar de nering te zetten volgens Van de Leur, al kijkt hij vooral uit naar stabiliteit voor Mensinge. Het landgoed waar hij en veel vrijwilligers hun handen graag voor uit de mouwen blijven steken.