Rolder Boys flikt het: in één jaar terug naar 1e klasse

VOETBAL - Rolder Boys keert na één seizoen afwezigheid weer terug in de 1e klasse van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Jan Korte rekende in de nacompetitie in twee duels af met Noordster. Vorige week werd in Rolde al met 4-2 gewonnen en vanmiddag werd het in Oude Pekela eigenlijk nooit een echte wedstrijd: 0-5.

"Natuurlijk is rechtstreeks kampioen worden mooier, maar ook dit is prachtig", aldus Korte. "Op voorhand hadden we een plek in de middenmoot in gedachten want we waren toch wel veel spelers kwijtgeraakt, maar uiteindelijk zat er misschien nog wel meer in dan de uiteindelijk 2e plaats in de eindstand. Maar op basis van de duels in de nacompetitie is het dik verdiend."Noordster, dat een bizar seizoen kende met lange tijd degradatiezorgen en uiteindelijk dus nog een periodetitel, kreeg vanmiddag al een vroege domper te verwerken. Al na 35 seconden raakte spits en topschutter Kees Dun geblesseerd aan zijn rug. De aanvoerder, goed voor 25 goals dit seizoen, probeerde het nog wel even maar moest na 21 minuten naar de kant. Op dat moment stond Rolder Boys net op 0-1, door een treffer van Jasper Kroon die simpel kon scoren na inzetten van Lars Uineken en Danny Hingstman. Uineken kopte op de paal, waarna Hingstman de lat raakte. De bal kwam vervolgens precies voor de voeten van Kroon.In de 35e minuut werd het 0-2. Een prima aanval over de rechterkant, via Frank Suurd en Marnik Ottens werd door Niels Stoffers fraai afgerond. Het betekende de nekslag voor het krachteloze Noordster dat het sowieso al moest stellen zonder zes basisspelers vanwege blessures en schorsingen.In de tweede helft kon Rolder Boys simpel uitlopen naar een hoge uitslag. Noordster had de handdoek al geworpen en spaarde de krachten voor de extra beslissingswedstrijd van volgende week tegen Roden. De Drentse ploeg gaf het publiek (zo'n 750 toeschouwers waren er vanmiddag) in ieder geval nog drie treffers. Invaller Himen Mohammad maakte er twee en Janko Dekker benutte een strafschop.Volgend seizoen mag Rolder Boys het dus weer in de 1e klasse proberen. "Natuurlijk zullen we het daarin lastig genoeg krijgen. Of het team compleet is? In principe wel", aldus Jan Korte. "Maar spelers mogen altijd bellen. In ieder geval komt Ryan Bruinsma terug en komt Rik de Lange over van vv Hoogeveen. We raken onze doelman Arne Wilpshaar kwijt aan SC Stadspark, maar daarvoor in de plaats komen twee jonge keepers. We gaan nu eerst feesten, dan vakantie vieren en dan keihard aan de slag om een mooi seizoen te draaien in d eerste klasse."