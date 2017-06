MotoGP-race tijdens TT al om 13.00 uur

De MotoGP-race in Assen begint zondag 25 juni om 13.00 uur

MOTORSPORT - Het tijdschema van de races tijdens de TT van Assen op 25 juni ziet er anders uit dan normaal. Dat heeft alles te maken met de Grand Prix Formule I in Azerbeidzjan, die op de dezelfde dag wordt verreden.

De FI-Grand Prix start namelijk om 15.00 uur Nederlandse tijd. Zou de TT van Assen traditiegetrouw de koningsklasse MotoGP als laatste race laten rijden, dan zit dat qua tijd te dicht tegen elkaar aan.



Als oplossing is nu bedacht, dat in Assen na de Moto3-race niet, zoals gebruikelijk, de Moto2-klasse van start gaat maar de MotoGP. Die race begint in tegenstelling tot op de andere Europese circuits niet om 14.00 uur, maar een uur eerder. De Moto2-race staat gepland om 14.30 uur.





Het schema op zondag 25 juni ziet er nu als volgt uit:

08:40u – 09:00u Moto3 Warm Up

09:10u – 09:30u MotoGP Warm Up

09:40u – 10:00u Moto2 Warm Up

11:00u Moto3 Race

13:00u MotoGP Race

14:30u Moto2 Race

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden