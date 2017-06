Jongen en vrouw vermist in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Een moeilijk lopende vrouw en een 16-jarige jongen worden vermist in Hoogeveen. De politie vraagt via Burgernet naar hen uit te kijken.

De vrouw is ietwat getint en heeft lang blond haar, draagt een zwarte legging en een bruin vest zonder mouwen. Ze wordt gezocht in de omgeving van de Geraniumstraat. De vrouw is met onbekende bestemming vertrokken.De jongen liep gisteren rond half acht 's avonds van huis weg in de wijk Krakeel. Hij is blank, ongeveer 1,75 meter lang, draagt een bril en heeft blond haar met stekels. Hij droeg een bomberjack met daaronder een shirt, een joggingsbroek en zwartkleurige schoenen.De politie hoopt dat mensen die de vermiste personen hebben gezien contact opnemen via tel. 0900-8844.