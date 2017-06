Morgenrood: water in de sloot

ASSEN - De vroege vogels onder ons konden vanmorgen genieten van een prachtige zonsopkomst. "Maar morgenrood betekent vandaag water in de sloot", waarschuwt weerman Roland van der Zwaag op Radio Drenthe.

"En dat is bijzonder goed nieuws voor de Drentse natuur en de akkers, want die staan er maar droog bij", vertelt hij.Het is vandaag grotendeels bewolkt in Drenthe. In de loop van de dag vallen ook een paar buien. De wind trekt in de loop van de dag steeds verder aan en het kan aan het begin van de middag ook onweren.Vanmiddag is het even droog, en zien we zelfs de zon even. In de loop van de avond gaat het weer regenen en door de vrij krachtige zuidwestenwind is het komende nacht nogal onrustig buiten.