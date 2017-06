Drentse deelnemers Roparun halen 22.000 euro op

SLEEN - De drie Drentse teams die dit weekend meededen aan de Roparun hebben samen een dikke 22.000 euro opgehaald.

Het team De Turfrunners uit Dalen en Coevorden haalde het meeste geld op: 13.975 euro. Sleen4life zamelde 5.176 euro in en de Drenthe Runners uit Hoogeveen 2.986 euro.In totaal liepen 321 teams de Roparun. Ze liepen in estafettevorm van Hamburg of Parijs naar de finish in Rotterdam. De teams die in Hamburg startten, kwamen tijdens hun tocht ook door Drenthe.Alle deelnemers hebben samen zo'n twee miljoen euro bij elkaar gebracht. Het geld gaat naar de palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Afgelopen jaren kwam het geld onder meer terecht bij de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen.