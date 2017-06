Meer ringslang-baby's door broeihopen

LANGELO - Landschapsbeheer Drenthe legt zogeheten broeihopen aan in de hoop dat ringslangen er hun eitjes gaan leggen.

"Tegenwoordig verdwijnen steeds meer van dit soort hoopjes gras en andere geschikte plaatsen in Drenthe om eieren in af te zetten. Dus wij gaan deze hoopjes weer terug te brengen in het landschap", vertelt Martijn Struijf van Landschapsbeheer Drenthe.De natuurorganisatie plaatst de broeihopen nu in de buurt van de ijsbaan in Langelo. Het is belangrijk dat er broei ontstaat, daarom zit er onder meer mest in in de bult."Slangen leggen hun eieren in zo'n broeiende broeihoop. Bij een constante temperatuur van 25 graden kunnen de eieren uitkomen", zegt Struif. De eitjes van een ringslang zijn ongeveer zo groot als die van een merel.Volgens Struif gaat het weer iets beter met de ringslang in onze provincie. De laatste jaren neemt de populatie weer wat toe. De ringslang is de grootste slang die in ons land voorkomt.