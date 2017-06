Bekijk alle goals van Zilveren Schoen-winnaar Bas Dost

Bas Dost

VOETBAL - Bas Dost is definitief tweede geworden achter Lionel Messi in de strijd om de Gouden Schoen als Europees topscorer van het seizoen 2016/2017. Gisteren werden de laatste competities in Europa afgesloten en in de top van het klassement leverde dat geen verschuivingen op.









Hieronder de top 20 van Europa:

1. Lionel Messi (FC Barcelona) 37 x 2 = 74

2. Bas Dost (Sporting Clube de Portugal) 34 x 2 = 68

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) 31 x 2 = 62

4. Robert Lewandowski (FC Bayern München) 30 x 2 = 60

5. Harry Kane (Tottenham Hotspur) 29 x 2 = 58

Edin Džeko (AS Roma) 29 x 2 = 58

7. Dries Mertens (SSC Napoli) 28 x 2 = 56

Luis Suárez (FC Barcelona) 28 x 2 = 56

9. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) 35 x 1,5 = 52,5

10. Andrea Belotti (Torino FC) 26 x 2 = 52

11. Romelu Lukaku (Everton FC) 25 x 2 = 50

Anthony Modeste (1.FC Köln) 25 x 2 = 50

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 25 x 2 = 50

14. Gonzalo Higuaín (Juventus) 24 x 2 = 48

Mauro Icardi (Internazionale) 24 x 2 = 48

Alexis Sánchez (Arsenal) 24 x 2 = 48

17. Ciro Immobile (SS Lazio Roma) 23 x 2 = 46

18. Alexandre Lacazette (Olympique Lyonnais) 28 x 1,5 = 42

Timo Werner (RasenBallsport Leipzig) 21 x 2 = 42

20. Sergio Agüero (Manchester City) 20 x 2 = 40

Diego Costa (Chelsea) 20 x 2 = 40



Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden