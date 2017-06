RTV Drenthe en Duitse omroep slaan handen ineen voor nieuw programma

Anika Möllmann en Wolter Klok presenteren het nieuwe programma (foto: RTV Drenthe) Anika Möllmann en Wolter Klok presenteren het nieuwe programma (foto: RTV Drenthe)

ASSEN/LINGEN - Vanaf vandaag begint op TV Drenthe het nieuwe televisieprogramma Ohne Grenzen - Zonder Grenzen. In dit programma worden de verschillen en overeenkomsten tussen Nederland en Duitsland belicht.

Het programma is een samenwerking tussen RTV Drenthe en de regionale zender ev1.tv in Lingen.



Cultuur

Elke uitzending heeft een specifiek thema. In de eerste aflevering staat het thema cultuur centraal. RTV Drenthe-presentator Wolter Klok is in het Duitse Rütenbrock. Hij bezoekt onder meer een slager die veel Nederlanders over de vloer krijgt. Zij slaan er massaal goedkoop vlees in. Ev1.tv-presentatrice Anika Möllmann is in Emmen. Zij verbaast zich over de snackautomaten, die ze in Duitsland niet kennen.



Eems Dollard Regio

In iedere uitzending is er ook ruimte voor een actueel onderwerp. Tijdens de eerste aflevering is er aandacht voor het 40-jarig bestaan van de Eems Dollard Regio (EDR). Die organisatie zet zich in voor grensoverschrijdende projecten.



Bovendien is elke uitzending een portret te zien. Deze keer over Nicky Verjans. Hij is een Nederlandse handbalspeler die uitkomt voor het Duitse HSG Nordhorn-Lingen.



TV Drenthe

De uitzendingen van Ohne Grenzen - Zonder Grenzen zijn deels in het Nederlands en deels in het Duits. Het programma wordt bij TV Drenthe elke twee weken uitgezonden op woensdag vanaf 17.30 uur. Het programma is diezelfde dag ook te zien op het Duitse ev1.tv.