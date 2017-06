Drenthe loopt nog niet echt warm voor elektrische auto

Drenthe heeft na Friesland de minste elektrische auto's (foto:ANP/Robin Utrecht)

ASSEN - Het aantal elektrische en hybride auto's dat in onze provincie rondrijdt, is dit jaar een klein beetje toegenomen.

Op dit moment is 1,6 procent van de auto's elektrisch in Drenthe, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar was dat 1,4 procent en in 2015 ging het om 1 procent.



Drenthe loopt daarmee niet echt voorop. Alleen in de provincie Friesland rijden met 1,5 procent nog minder elektrische auto's rond. De meeste zijn naar verhouding te vinden in Flevoland. Daar is 8,3 procent van de auto's elektrisch.