Stelling: Ook zonder boete breng ik mijn boeken terug naar de bieb

ASSEN - Steeds meer bibliotheken in Nederland schaffen de boete af die je moet betalen als je een geleend boek te laat inlevert. Maar de Drentse bibliotheken doen daar voorlopig niet aan mee.

"Wij zijn bang dat mensen de mooie boeken dan thuis houden", vertelt directeur Lenie van der Werf van Biblionet Drenthe. In het AD zegt bibliotheek-adviseur Mark Deckers dat hij juist verwacht dat alle bibliotheken binnen vijf jaar in Nederland boetevrij zijn.Zou u boeken nog terugbrengen als u geen boete krijgt als u ze thuis houdt? Of vindt u het belangrijk dat andere mensen ook van de boeken kunnen genieten, en brengt u ze terug ongeacht of er een boete op zit?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Vrijdag ging onze stelling over President Trump die verklaarde uit het klimaatverdrag van Parijs te stappen. Wij stelden: 'Wij kunnen best zonder Amerika'. Bijna 75 procent van de mensen was het daarmee eens. Ruim 25 procent van de mensen vindt dat we niet zonder Amerika kunnen. In totaal stemden 1236 mensen.