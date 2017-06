'Parkeren op straat in Assen moet 's avonds en zondags gratis kunnen'

ASSEN - Parkeren moet in het centrum van Assen weer gratis worden in de avonduren en op zondag, vindt de VVD. Volgens de partij zijn er nog altijd veel klachten over de uitgebreide parkeertijden, en dat helpt niet mee om de Asser binnenstad weer goed op de kaart te zetten.

De langere parkeertijden in het centrum zijn begin 2015 ingevoerd. "Het gaat steeds slechter met de binnenstad en we zijn bezig met plannen om die binnenstad aan te pakken. Daarom is het nu tijd de situatie te verbeteren", zegt VVD-raadslid Martin Rasker."Met grote regelmaat komen er klachten bij ons binnen van inwoners, winkeliers en horecagelegenheden in de binnenstad. Mensen mopperen dat ze de parkeermeter moeten bijvullen als ze horeca bezoeken, en dat ze niet rustig zitten te eten. En dat remt bezoekers om naar de binnenstad te gaan.Een bruisende binnenstad en een actief verenigingsleven komt door de extra parkeertijden in het centrum onder druk te staan", stelt Rasker. "En dat willen we anders zien."Dat die bezoekers hun auto ook gewoon in de parkeergarages kwijt kunnen, vindt Rasker niet de oplossing. "We willen de belemmeringen wegnemen, daar maak je een stad aantrekkelijker mee." De VVD'er wil daarom weer af van de extra parkeertijden.Assen voerde de extra parkeertijden in om de parkeergarages voller te krijgen en een fors tekort op het parkeerfonds weg te werken. Dat doel is ook bereikt, bleek vorig jaar uit een evaluatie.Als de extra parkeerduur in de avond en zondag weer verdwijnt, scheelt dat minstens twee ton aan inkomsten, laat wethouder Harmke Vlieg in een reactie weten. "En dan zijn we er nog niet. Want als het straatparkeren weer gratis wordt, raken we ook veel auto's in de parkeergarages kwijt. Ook dat scheelt inkomsten."Maar volgens de VVD wegen de extra inkomsten van het betaald straatparkeren niet op tegen de vele nadelen voor de binnenstad. "We moeten dat gat dan maar anders dekken. Economisch gaat het wat beter en er is wat meer ruimte in de gemeentebegroting", vindt Martin Rasker."Misschien moeten we andere uitgaven dan niet doen. Voor ons heeft de binnenstad de hoogste prioriteit. Het is tijd dat we als gemeente hiermee laten zien dat wij het ook van belang vinden dat de binnenstad goed bezocht wordt."Twee jaar geleden wilde de VVD het avondparkeren ook al afschaffen, maar daarvoor was niet genoeg steun. Rasker hoopt nu dat coalitiepartij Stadspartij PLOP zich bij de oppositiepartijen aansluit."De vorige keer ging het alleen om afschaffen van straatparkeren in de avonduren, dat vond PLOP te mager. Nu pakken we de zondagmiddag erbij." Op donderdag 15 juni praat de gemeenteraad erover.