Eenzame gans Niels op zoek naar de liefde in Dalen

DALEN - Hij loopt vrolijk achter zijn pleegouders Olga en Helmut aan. Niets wetende van alle commotie die hij veroorzaakt heeft. Gans Niels uit het Limburgse Maasbree is inmiddels landelijk nieuws geworden door een reddingsactie van Trizin Hof van het Ganzenparadijs uit Dalen.

Tot gisteren woonde de gans nog op een rotonde langs een drukke weg in Maasbree. "Geen plek voor een gans om gelukkig te zijn", vertelt Hof. "Eenzame ganzen raken gehecht aan voorwerpen in de buurt. In het geval van Niels raakte hij gehecht aan de lantaarnpaal."Eenzame Niels werd een bekendheid in Maasbree. Mensen bouwden een hokje voor hem en gaven hem eten. Ook zijn er twee fanpagina's op Facebook aangemaakt voor de vogel. Ondanks de reddingsactie reageren sommige mensen furieus op het besluit gans Niels naar Dalen te halen. "Ik kreeg gisteravond een telefoontje waarin gedreigd werd Niels zelf wel weer even terug te halen", vertelt Hof verontwaardigd. "Ik schaam me gewoon dat ik ook bij het mensenras hoor."Ondanks de bedreigingen en negatieve reacties ziet ganzenfluisteraar Hof met eigen ogen dat Niels nu heel gelukkig is. "Ik heb echt tranen in mijn ogen nu ik Niels zo zie."Het is de bedoeling dat Niels verliefd raakt op een andere gans. "Zodra hij iemand gevonden heeft waar hij gelukkig mee is, mag hij weer terug naar Maasbree.""Maar," benadrukt Trizin Hof, "als Niels geen partner krijgt, blijft hij hier."