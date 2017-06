Buurman verwaarloosde honden: Dat beeld vergeet ik nooit weer

ASSEN - "Ik werd wakker van het geblaf en gejoel. Ik dacht: wat is dit nou? Dus ik ga bij die man over de schutting kijken en zag zes honden die op een dode hond in liepen te bijten."

Buurman John Kuipers belt meteen de dierenpolitie en uiteindelijk worden 22 honden uit huis gehaald.In het huis wordt door de gemeente de dode hond aangetroffen. "Ik heb er een beetje een trauma van opgelopen, daar ben ik heel eerlijk in. Toen ik het zag begon ik spontaan te huilen. Het is niet leuk om dit te zien."Kuipers woont in dezelfde straat als waar de honden zijn weggehaald. Zelf heeft hij zes katten. Toch kan hij zich niet voorstellen waar hij 22 honden moet laten. "Dan zou je ze boven in de kamertjes op moeten sluiten. Ik zelf? Nee, ik zou het niet kunnen."De buurman heeft zelf nooit overlast ervaren van de situatie in het huis. "Van die meneer niet nee, om eerlijk te zijn. Het is een blok verderop dus daar heb je weinig last van. Maar van die bijtende honden en dat er eentje doodgebeten wordt, ja daarvan word je wel wakker. En dat wil je niet weer zien, om eerlijk te zijn."