Vrouw (64) moet schadevergoeding betalen na uitdelen kopstoot aan agent

De vrouw moet wel een schadevergoeding betalen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een 64-jarige vrouw uit Assen moet een schadevergoeding van 140 euro betalen aan een politieagente, die ze een kopstoot had gegeven.

De rechter legde de vrouw geen werk- of celstraf op, omdat de rechter vond dat de agenten te hardhandig hebben opgetreden.



Eind januari belden er vier agenten bij de vrouw aan. Ze wilden haar kleinzoon meenemen omdat hij gestolen zou hebben. "Met dik vier man stonden ze voor de deur, dat is toch niet nodig", zei de vrouw tijdens de rechtszaak in Assen.



Beschermen

De 64-jarige vrouw zei dat ze haar kleinzoon wilde beschermen. "Ze wilden naar binnen, maar dat wilde ik niet. Ze duwden mij tegen de muur en de agente deed de boeien om". Toen de agente voor de neus van de vrouw uit Assen stond, gaf de Assense haar een kopstoot.



Hardhandige aanpak

De vrouw liep blauwe plekken op en moest na de aanhouding worden behandeld door een fysiotherapeut. Ook trok de agente de vrouw een pluk haar uit haar hoofd. Achteraf bleek dat haar kleinzoon niets had gestolen.



De advocaat van de vrouw zegt dat de 64-jarige spijt heeft van de uitgedeelde kopstoot. En dat de agente anders had kunnen optreden. "De verklaring van de agente klopt niet helemaal en ze mocht wel iets meer de-escalerend te werk gaan", aldus de advocaat.



Toch geen straf

Op het geven van een kopstoot aan een agent staat een hoge straf, vertelde de rechter vandaag in de rechtszaal. Die hield er rekening mee dat de vrouw inzag dat ze te ver is gegaan, maar ook met de omstandigheden waarin dit is gebeurd.