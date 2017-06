Aandeelhouders vliegveld Eelde vragen regio mee te betalen aan luchthaven

EELDE - De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Assen en Tynaarlo vragen andere gemeenten mee te investeren in Groningen Airport Eelde. Ze hopen op een bedrag van 2,5 miljoen euro.

Dat staat in een brief van de aandeelhouders gericht aan de Stuurgroep Regio Groningen-Assen, meldt RTV Noord In de stuurgroep zijn, naast de vijf aandeelhouders van het vliegveld, ook de gemeenten Winsum, Bedum, Haren, Slochteren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Zuidhorn, Ten Boer en Noordenveld vertegenwoordigd."Het vliegveld heeft een functie voor de hele regio, die is breder dan alleen het belang van de aandeelhouders", zegt gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen. "Daarom vragen we de Regio Groningen-Assen hier een bijdrage aan te leveren of dit in ieder geval te overwegen."Volgens Brouns kan de regio daarmee een belangrijk signaal afgeven. "Zo laten we zien dat de brede regio belang heeft in doorinvesteren in de luchthaven."De vijf aandeelhouders moeten samen 46 miljoen euro in het vliegveld te investeren. Daarmee wordt de toekomst van Groningen Airport Eelde voor tien jaar gegarandeerd.Als de Regio Groningen-Assen besluit de 2,5 miljoen euro bij te dragen, dan betekent het voor de aandeelhouders dat zij iets minder hoeven bij te dragen. Er wordt ook gerekend op enkele miljoenen vanuit het bedrijfsleven."Wij zorgen dat alles gedekt is", zegt Brouns. "En alle bijdragen van derden beschouwen we als een meevaller. Maar het signaal dat afgegeven wordt is wel belangrijk."