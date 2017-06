Live: Finale Young Business Award 2017 [afgelopen]

EMMEN - In het Atlas Theater in Emmen wordt vanavond de winnaar bekendgemaakt van de Young Business Award, de prijs voor de beste beginnende ondernemer van Nederland.

De livestream vanuit Emmen is inmiddels afgelopen. De winnaar wordt later vanavond bekend gemaakt op onze website.De afgelopen weken zijn in voorrondes vijf finalisten geselecteerd:- Media Distillery uit Amsterdam- Parkeagle uit Amsterdam- Jake Nutritionals B.V. uit Amsterdam- Inkless uit Delft- CC Diagnostics uit GroningenOp het podium van het Atlas Theater pitchen deze vijf finalisten voor de titelDe jury bestaat uit onder meer Ben Woldering (Bencom), Arko van Brakel (Semco Style Institute), Stef van der Ziel (Jet-Stream) en Robert Verwaayen (Keen Venture Partners). Ook prins Constantijn der Nederlanden is aanwezig. Jort Kelder presenteert de finale.Elke finalist heeft zestig seconden de tijd om de jury en het publiek met een zogeheten elevator pitch te overtuigen van zijn of haar startup. Na de pitch krijgt elke startup acht minuten de tijd om zoveel mogelijk kritische vragen van de jury en publiek te beantwoorden. De winnaar krijgt de kristallen Young Business Award inclusief prijzenpot van 12.500 euro.BMTEC en Waste Wise zijn twee startende Drentse ondernemingen. Ze dingen vanavond mee naar de titel vanDe twee starters komen uit een groep van 41 aanmeldingen voor de prijs. Daarbij gaat het om bedrijven die maximaal vijf jaar geleden zijn gestart. De winnaar gaat er vandoor met een prijs van 2.500 euro.