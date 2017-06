'Grote vraag naar pabo-studenten'

ASSEN - Het lerarentekort op basisscholen is groot. Scholen nemen door het grote lerarentekort steeds vaker pabo-studenten in dienst.

Studenten zouden voor het halen van hun diploma al vaak een baan hebben, meldt de Volkskrant Dat merken ze ook op de pedagogische academie voor het basisonderwijs in Assen. "Studenten zijn 40 uur per week aan het studeren op deze opleiding. Studenten hebben hun tijd nodig om goed te studeren, maar de vraag naar docenten is groot", aldus Wies Boschma.Linda Oostenbrink is vierdejaarsstudent en werkzaam op basisschool de Eshorst in Beilen: "Je moet goed plannen, maar dan kun je werk en studie combineren." Dat ook tweedejaars studenten soms banen aangeboden krijgen, vindt ze zorgwekkend: "In mijn tweede jaar was ik echt nog niet klaar om volle dagdelen les te geven."Boschma is blij dat studenten makkelijk banen vinden, maar maakt zich ook zorgen. "We lopen het risico dat studenten hun studie niet afmaken, omdat ze toch al een baan hebben."