Rupsen bij Orvelte dragen bij aan extra herfstgevoel

Een kale boom in Orvelte (foto: RTV Drenthe)

ORVELTE - Kale bomen met natte takken waar de wind hard doorheen waait. Je denkt misschien aan een stormige herfstdag, maar dit is momenteel het aangezicht van een stuk natuur achter het dorp Orvelte.

Die kale bomen zijn het gevolg van rupsen die de boel kaal eten. "Je kunt hier in het landschap bij Orvelte heel goed zien dat de rupsen heel willekeurig de bomen opeten", vertelt boswachter Evert Thomas.



Rupsen

Volgens Thomas gaat het om verschillende rupsen die vooral in inlandse eiken en Amerikaanse eiken zitten. "Denk aan de kleine wintervlinder, de ringelrups en de plakker", aldus de boswachter. "Dat zijn soorten die op het moment dat er voedsel is zich explosief voortplanten."



De rupsen beginnen vaak boven in de boom en eten zich een weg naar beneden. Maar een plaag? Daar wil Staatsbosbeheer niet aan. "De omstandigheden tijdens de voortplanting en tijdens het eitjes leggen zijn allemaal van invloed of iets een plaag wordt. Dit jaar is het beperkt", legt Thomas uit. Hij heeft wel eens erger gezien.



Bomen dood?

Het aanvreten van de bladeren is volgens Thomas ook niet direct een gevaar voor de bomen, hij benadrukt de veerkracht van de natuur: "Eind juni staan deze bomen weer volop in bloei. Maar als dit jaar in jaar uit gebeurt dan zal het wel de groei van de bomen beperken." Kortom, het komt wel weer goed.



De rupsen zijn ook een zege voor de vogels in het gebied, die er dan ook volop rondvliegen. "Voor het overleven van een aantal jonge vogels is het gunstig. Veel jonge meesjes bijvoorbeeld, die worden nu groot vanwege het enorme aanbod van voedsel."



Eikenprocessierups

Tussen de rupsen die de bomen kaal eten zitten verschillende soorten, de meeste zijn ongevaarlijk voor mensen. Maar het is wel mogelijk dat de eikenprocessierups zich ook schuilhoudt in de bomen. "Maar dat wordt goed in de gaten gehouden door instanties. Ik ben ze ook nog niet zo vaak midden in het bos tegengekomen", legt Thomas uit.



Vandaag blijkt dat veel rupsen in de buurt van Orvelte al lijken uitgegeten. Bij een kleine steekproef van de boswachter bleek dat er amper rupsen in de bomen zaten. Eind juni zit er dus weer voldoende blad aan de bomen. Nu nog een zonnetje erbij en weg is de herfst.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden